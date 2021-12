Final Fantasy 7 Remake: novità sulla Parte 2 in arrivo? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il produttore di Final Fantasy 7 Remake ha parlato nelle ultime ore del gioco fornendo alcuni potenziali “indizi” sulla Parte 2 dello stesso Il produttore di Square Enix, Yoshinori Kitase, ha appena condiviso uno speciale messaggio di fine anno per i fan della saga Final Fantasy, alludendo in particolare al 35esimo anniversario della serie RPG nel 2022. Dal messaggio sono emersi anche alcuni potenziali indizi sull’attesissimo Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Final Fantasy 7 Remake: le novità sulla Parte 2 arriveranno con il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il produttore diha parlato nelle ultime ore del gioco fornendo alcuni potenziali “indizi”2 dello stesso Il produttore di Square Enix, Yoshinori Kitase, ha appena condiviso uno speciale messaggio di fine anno per i fan della saga, alludendo in particolare al 35esimo anniversario della serie RPG nel 2022. Dal messaggio sono emersi anche alcuni potenziali indizi sull’attesissimo2. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: le2 arriveranno con il ...

Advertising

tuttoteKit : Final Fantasy 7 Remake: novità sulla Parte 2 in arrivo? #FinalFantasy7Remake #FinalFantasyVIIRemakeParte2 #PC #PS4… - PianoSheetLove : Final Fantasy XV - Magna Insomnia -Full Version- (FF15 PS4 GAME) - Tyeldi : mi fa ridere che apro e c'è il foglietto del trial di ffxiv kgndjslfrnkdl no mi dispiace you CANNOT play the critic… - IronKenX : Best retro video game music: 1) Bionic Commando 2) Mega Man 2 3) UN Squadron 4) Final Fantasy IV 5) Mega Man 3 - Dennis24684749 : @geronimo_73_ Roberto e news su final fantasy 7 remake parte 2 quando potremmo aspettare qualche annuncio ?? E quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy Mutan Insight al lavoro su un remake RPG 'High - End' in Unreal Engine 5 per PS5 Il lavoro precedente dello studio include il DLC Episode Ardyn per Final Fantasy XV , così come Blue Reflection TIE e la serie Atelier. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, gli annunci di lavoro ...

Mutan Insight sta cercando personale per lavorare su un remake di un 'grosso' RPG per PS5 La nota casa di sviluppo Mutan Insight , conosciuta per aver lavorato su alcuni progetti come il DLC per Final Fantasy XV Episode Ardyn , ai modelli dei personaggi per le serie di Atelier e Blue Reflection e anche su Persona Q2 New Cinema Labyrinth , sembrerebbe sia al lavoro su un nuovo progetto ...

Final Fantasy: i giochi della serie sono collegati tra loro? Everyeye Videogiochi Final Fantasy: i giochi della serie sono collegati tra loro? Iniziata nel lontano 1987, la serie di Final Fantasy è una delle più famose ed amate di tutti i tempi da parte degli appassionati. Nel corso degli anni Square Enix ha contribuito a rendere sempre più ...

Mutan Insight al lavoro su un remake RPG 'High-End' in Unreal Engine 5 per PS5 Mutan Insight, studio che ha sviluppato DLC di Final Fantasy XV e altro la lavoro su un remake RPG 'High-End' per PS5 in Unreal Engine 5.

Il lavoro precedente dello studio include il DLC Episode Ardyn perXV , così come Blue Reflection TIE e la serie Atelier. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, gli annunci di lavoro ...La nota casa di sviluppo Mutan Insight , conosciuta per aver lavorato su alcuni progetti come il DLC perXV Episode Ardyn , ai modelli dei personaggi per le serie di Atelier e Blue Reflection e anche su Persona Q2 New Cinema Labyrinth , sembrerebbe sia al lavoro su un nuovo progetto ...Iniziata nel lontano 1987, la serie di Final Fantasy è una delle più famose ed amate di tutti i tempi da parte degli appassionati. Nel corso degli anni Square Enix ha contribuito a rendere sempre più ...Mutan Insight, studio che ha sviluppato DLC di Final Fantasy XV e altro la lavoro su un remake RPG 'High-End' per PS5 in Unreal Engine 5.