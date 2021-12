(Di giovedì 30 dicembre 2021) Contro il Covid “l’e il ritorno allo smart working”. Per il“la via maestra è la continuità di. Il capo dello Stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall’altra farebbere il”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è il segretario del Pd, che su Mario Draghi aggiunge: “Non sono né a favore né contro la sua elezione al Colle. Ma va comunque tutelato”.commenta positivamente le nuove misure adottate dalcontro la pandemia, ma prevede che altro sarà necessario. “Ilsta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna ...

HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Serve l'obbligo vaccinale. Unità sul Quirinale o cade il Governo' - 46Ivano : RT @cugusi1952: Mancano 2 giorni alla fine del 2021a chi asegnereste il premio Giachetti?io ho 2 nomi ex aequo: Enrico Letta e Giuseppe Con… - mrighetti1967 : RT @Michele_Arnese: Parlando a Repubblica il segretario del Pd, Enrico Letta, invoca l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working. - alfios_potamos : RT @Michele_Arnese: Parlando a Repubblica il segretario del Pd, Enrico Letta, invoca l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working. - Michele_Arnese : Parlando a Repubblica il segretario del Pd, Enrico Letta, invoca l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working. -

Il mandato diè la linea del rigore assoluto . Dario Franceschini spinge per l'obbligo vaccinale per tutti gli italiani. Andrea Orlando , soddisfatto per l'estensione delle mascherine ...Il segretario del Pd avvisa la maggioranza: sull'elezione del capo dello Stato serve unità o il governo potrebbe cadere.lo dice in un'intervista su 'la Repubblica': 'La via maestra è la continuità di governo. Il capo dello Stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall'altra ...Dal 10 gennaio certificato verde rafforzato per accedere ai mezzi pubblici e niente isolamento per chi ha ricevuto la terza dose ed è entrato in contatto con un positivo. Intanto Draghi valuta l’obbli ...Sui vaccini è l’ora dell’obbligo e del ritorno allo smart working. Così il segretario del Pd Enrico Letta su ’la Repubblica’. «Il governo sta facendo bene - osserva - approvo totalmente le misure disc ...