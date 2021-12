Advertising

borghi_claudio : Intervistato fuori dalla Camera - Italia - - borghi_claudio : @Matrix7107 Ma questo è colpa del Parlamento non del Governo. Fare una legge di bilancio è una cosa seria. L'unica… - CottarelliCPI : La legge di bilancio approvata al Senato deve ora essere approvata dalla Camera entro il 31/12.Ho criticato altri g… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Con 355 voti favorevoli e 45 contrari la Camera approva la legge di bilancio. Arriva così il via… - Tele_Nicosia : Dalla Camera via libera definitivo, la Manovra è legge -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Camera

La lista degli incentivi per il 2022 nella manovra appena approvata allasembra essere ...100mila euro per la protezione e il restauro di immobili di interesse storico - artistico tutelati...... Roberto Fico, convocherà il Parlamento in seduta comune (Senato epiù tre rappresentanti ...potrebbe animare alcune forze politiche o singoli uomini di partito dopo essere stati tacitati...ROMA (ITALPRESS) – Con 355 voti favorevoli e 45 contrari la Camera approva la legge di bilancio. Arriva così il via libera definitivo alla manovra, il provvedimento ha avuto lo ...Arriva al traguardo quindi sul filo dell’esercizio provvisorio la prima manovra del governo Draghi. Una legge di Bilancio tutta espansiva che distribuirà a famiglie e imprese oltre 32 miliardi nel 202 ...