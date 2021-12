Covid | Marrone Confapi Napoli | Lockdown per i no vax

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Le ulteriori restrizioni, decise dal Governo, vanno nella giusta direzione. Non possiamo permetterci di innestare la retromarcia proprio ora a causa di una sub cultura scientifica qual è quella dei no vax. Rispetto ai quali bisognerebbe adottare, invece, il modello tedesco di unmirato per far abbassare i contagi”. A dirlo è Raffaele, presidente, commentando le ultime disposizioni statali in materia di contrasto al. “I no vax non possono compromettere gli enormi sacrifici fatti nell’ultimo biennio da tutti quelli che hanno deciso, a giusta ragione, di vaccinarsi – ha aggiunto – Non bisogna criminalizzare quelli che non credono al vaccino, ma nemmeno riconoscere loro la possibilità di mettere impunemente a rischio la salute dei fragili e interi comparti ...