Covid, Canfora attacca Draghi: “Sulla scuola non ha fatto nulla, zero su aule, organici e trasporti” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “C’è un problema grandissimo, sul quale si sorvola, che è quello relativo alla scuola. Si dovevano moltiplicare le aule e non è stato fatto, si dovevano raddoppiare i turni ma i sindacati hanno protestato; si doveva intervenire sui trasporti, ma lì è partito lo scaricabarile e i trasporti sono rimasti dov’erano. È penoso che non si sia fatto nulla per la scuola”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) “C’è un problema grandissimo, sul quale si sorvola, che è quello relativo alla. Si dovevano moltiplicare lee non è stato, si dovevano raddoppiare i turni ma i sindacati hanno protestato; si doveva intervenire sui, ma lì è partito lo scaricabarile e isono rimasti dov’erano. È penoso che non si siaper la”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Canfora attacca Draghi: “Sulla scuola non ha fatto nulla, zero su aule, organici e trasporti” - io_surf : #Canfora descrive perfettamente la la realta sulla disfatta del miracolo #draghiano al governo sia come moderatore… - io_surf : RT @60albakiara: #canfora finalmente qualcuno che sta dando un senso a #inonda. #COVID #Draghi #Quirinale - 60albakiara : #canfora finalmente qualcuno che sta dando un senso a #inonda. #COVID #Draghi #Quirinale -