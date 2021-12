Cosa ci possono insegnare Stati Uniti e Inghilterra sulla quarantena corta (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’alta contagiosità di Omicron sta mettendo i governi di fronte a un nuovo serio ostacolo, quello delle persone in isolamento. Un fenomeno che rischia di aver ripercussioni non solo a livello economico ma, soprattutto, nell’erogazione dei servizi essenziali. A cominciare dagli ospedali. Il Regno Unito nei giorni scorsi ha ridotto da 10 a 7 giorni il periodo di isolamento anche perché l’Nhs, il servizio sanitario britannico, iniziava a patire seri problemi di carenza di personale per l’aumento di sanitari in quarantena. Per giunta in una fase di crescente pressione per l’aumento dei ricoveri. In Uk si stimano 800 mila persone in isolamento con ripercussioni non solo sulla sanità ma anche su altri servizi pubblici, come i trasporti. Il numero di persone bloccate in casa cresce giorno per giorno. Secondo alcune stime, scrive il Times, fino a quattro ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’alta contagiosità di Omicron sta mettendo i governi di fronte a un nuovo serio ostacolo, quello delle persone in isolamento. Un fenomeno che rischia di aver ripercussioni non solo a livello economico ma, soprattutto, nell’erogazione dei servizi essenziali. A cominciare dagli ospedali. Il Regno Unito nei giorni scorsi ha ridotto da 10 a 7 giorni il periodo di isolamento anche perché l’Nhs, il servizio sanitario britannico, iniziava a patire seri problemi di carenza di personale per l’aumento di sanitari in. Per giunta in una fase di crescente pressione per l’aumento dei ricoveri. In Uk si stimano 800 mila persone in isolamento con ripercussioni non solosanità ma anche su altri servizi pubblici, come i trasporti. Il numero di persone bloccate in casa cresce giorno per giorno. Secondo alcune stime, scrive il Times, fino a quattro ...

Advertising

borghi_claudio : @LoredanaMaggi_ Cosa non capisce che quest'anno l'ondata ha due mesi di ritardo rispetto all'anno scorso e ci sono… - DeodatoRibeira : RT @Lymond15: @valy_s Infatti mi sembra che il super green pass non venga richiesto ai pensionati,ai disoccupati, ai profughi, ai clandesti… - Ester56408264 : @ciuffocinguetta @RosariaM6 @Riccardi_FVG i tagli hanno messo in ginocchio la sanità...e non si possono nascondere… - cielobluceleste : “non sanno cosa hai fatto al mio cuore, possono dire quello che vogliono perché non sanno di noi.” - Roberta44762324 : RT @AlessandroFusi9: Ma questa non era quella che diceva che possono parlare solo gli scienziati? La Sora Licia esattamente di cosa è scien… -