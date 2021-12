Corte dei Conti | Da concessioni demaniali meno incassi del previsto

Advertising

ilpost : La Corte Suprema russa ha ordinato lo scioglimento di Memorial International, una delle più note organizzazioni per… - bendellavedova : Ringraziamo Draghi che, mostrando un alto senso delle istituzioni, ha annunciato di non schierare il Governo nel gi… - DomenicoNA1967 : RT @ladyonorato: E ora C’È LA DISCRIMINAZIONE SENZA OMBRA DI DUBBIO, quindi ogni giudice dovrà disapplicare la legge perché viola il diritt… - LuisaCMoon : RT @sabripillot: Il tetto dei 240mila euro per i compensi ai dirigenti pubblici - definito nel 2014 e confermato da una sentenza della Cort… - AlbertoDazzani : RT @ladyonorato: E ora C’È LA DISCRIMINAZIONE SENZA OMBRA DI DUBBIO, quindi ogni giudice dovrà disapplicare la legge perché viola il diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei

LA NAZIONE

Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Cameradeputati per annunciare che i ... La sinistra, nel 2018, con una tempistica molto più ampia, decise di rivolgersi alla...E' quanto segnala laConti secondo cui nel maggio 2021 le concessioni a uso turistico risultano pari a 12.166, in aumento del 12,5% al 2018.“Mi sento più leggero, mi sono svuotato di tutta la tensione accumulata in questi anni”. Parole che colpiscono, pregne di significato, che racchiudono la sofferenza di chi già soffre e “denunciano” l’ ...(Teleborsa) - "Un quadro di frammentarietà della normativa e delle competenze amministrative, caratterizzato, anche dalla separazione tra la titolarità delle responsabilità nel rilascio ...