Come vincere a Monopoli (senza barare) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal lontano 1935 a oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mondo. È il mitico Monopoli, un’icona pop per tutti gli amanti del gioco e non solo: ha praticamente contaminato tantissimi ambiti, dal cinema alla moda e il design. E soprattutto a Natale, complici la nuova impennata di casi e la necessità per molti di rimanere a casa, tornare a giocare a Monopoli (o Monopoly per chi ha una delle edizioni più nuove) può essere un buon modo per passare il tempo tra un cenone e l’altro. D’altronde, il successo è pazzesco in questi 90 anni di storia: ne esistono almeno 500 versioni diverse - compresa quella senza banconote ma con le carte di credito – è stato prodotto in 47 lingue diverse e con ben oltre 350 milioni di scatole vendute, dalla prima partita al Monopoli sono state costruite oltre 6 ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal lontano 1935 a oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mondo. È il mitico, un’icona pop per tutti gli amanti del gioco e non solo: ha praticamente contaminato tantissimi ambiti, dal cinema alla moda e il design. E soprattutto a Natale, complici la nuova impennata di casi e la necessità per molti di rimanere a casa, tornare a giocare a(o Monopoly per chi ha una delle edizioni più nuove) può essere un buon modo per passare il tempo tra un cenone e l’altro. D’altronde, il successo è pazzesco in questi 90 anni di storia: ne esistono almeno 500 versioni diverse - compresa quellabanconote ma con le carte di credito – è stato prodotto in 47 lingue diverse e con ben oltre 350 milioni di scatole vendute, dalla prima partita alsono state costruite oltre 6 ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA “Vogliamo finire l’anno con una vittoria. Dobbiamo continuare così, l’importante è vincere, non è… - Jake02718800 : Il token $POODL è deflazionistico, e come già sai, semplicemente avendolo nei nostri portafogli, si moltiplicano, c… - EriErvinsadiku : @eNo11 @Danielegiuglio @tcarapezza Diaz, faceva parte della rosa. Quindi non è un rinforzo. Mi dispiace ma noi ab… - Comemigirano : @borghi_claudio @TommyBoTheGreat @GAcquistapace @longagnani Comunque sarebbe come per Roma... è chiaro come il sole… - paolomarino : @PaolaDiCaro @lorepregliasco Io credo sia tutto difficile, una complessità senza precedenti, situazione mai affront… -