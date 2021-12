Catania | l’appello del sindaco | “La SIGI versi i soldi | è un dovere verso i catanesi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Salvo Pogliese,di, è intervenuto per sollecitare laa pagare il necessario per salvare il titolo sportivo del club: “quanto serva per consentire allo storia di fare il suo corso. E’ unnei confronti deie una richiesta del Tribunale fallimentare. Non è solamente un fatto di cuore, ma anche di ragione e lungimiranza. Non c’è più tempo, cari Soci della. Adesso serve serietà, anche per non lasciare ai tifosi un ricordo terribile. Il calcio adeve continuare al livello che la città merita. Responsabilità e schiena dritta“. A riportarlo è tuttoc.com SportFace.