Calciomercato Juve: McKennie è in uscita. Le ultime (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Juve, la possibile cessione di Weston McKennie finanzierebbe l’assalto ad un vecchio pallino bianconero Stando a quanto riferito dal Daily Express, la Juve sta lavorando alla cessione di Weston McKennie per fare spazio a centrocampo e recuperare la giusta liquidità per un nuovo acquisto. Ceduto l’americano, i bianconeri andrebbero all-in su Aurelien Tchouaméni, visionato già nelle scorse settimane. Al Monaco, in cambio, potrebbe anche finire il cartellino di Ramsey. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021), la possibile cessione di Westonfinanzierebbe l’assalto ad un vecchio pallino bianconero Stando a quanto riferito dal Daily Express, lasta lavorando alla cessione di Westonper fare spazio a centrocampo e recuperare la giusta liquidità per un nuovo acquisto. Ceduto l’americano, i bianconeri andrebbero all-in su Aurelien Tchouaméni, visionato già nelle scorse settimane. Al Monaco, in cambio, potrebbe anche finire il cartellino di Ramsey. L'articolo proviene da Calcio News 24.

