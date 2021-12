Amici | Lorella Boccia fa una rivelazione sulla sua ' salute' | Non riuscivo a

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Negli ultimi mesiha messo in pausa la sua grande passione, la danza, per dedicarsi come conduttrice del programma Venus Club e occuparsi della propria gravidanza; la ballerina era incinta del marito Niccolò Presta. Il 20 ottobre è venuta finalmente al mondo la prima figlia della coppia, Luce Althea. Sono già passati due mesi dunque dalla nascita della piccola e proprio adesso laha deciso di parlare della propria esperienza con il parto, che è stato non facilissimo. Mettere al mondo un bambino è certamente un’esperienza unica per ogni donna, ma la ballerina ha avuto alcuni problemi;lo ha recentemente raccontato. Chi èe il suo percorso adè una ballerina ...

Ma a parlarci di lei non saranno solo i programmi in cui ha partecipato come adBoccia chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, origini, marito, figlia e vita privata, sarà la sua ...Al momento nella classe di21 ci sono per Rudy Zerbi (canto): Nicol, Rea, Luigi, LDA, Elena Emanuele; per Anna Pettinelli (canto): Crytical, Albe; perCuccarini (canto): Alex, Sissi, ...Nella ventesima edizione, la prima coppia che si era formata riguardava la ballerina Martina Miliddi di Lorella Cuccarini e il cantante Aka7even, di Anna Pettinelli. Poi è stato il turno di Deddy, can ...Questo è il primo compleanno da mamma per l’ex ballerina di Amici: quella che doveva essere una tranquilla serata in casa si è trasformata in ...