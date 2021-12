Alvarez | sfuma lo sbarco in Italia? Una big inglese pronta a pagare la clausola

Leggi su calcionews24

Si complica la pistaper lene. Un top clubè pronto alarescissoria al River Plate Trae i clubni (Juve e Inter su tutte) si mette in mezzo il Manchester United. Come riporta Radio Continental, infatti, i Red Devils sono pronti a fare sul serio per l'attaccante del River Plate classe 2000. Il Manchester United vuolesubito larescissoria da 20 milioni al club argentino per anticipare la concorrenza della Serie A e portarlo in Premier League già a gennaio.