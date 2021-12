Verona | è caccia al sostituto di Dawidowicz | il nome in pole

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il grave infortunio occorso a Pawelnella gara sul campo del Venezia ha cambiato i piani di mercato del. Il difensore polacco ha subito infatti la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che lo costringerà a stare ai box fino al termine della stagione. Per questo motivo Igor Tudor è alla ricerca di un. Come riportato da TuttoMercatoWeb ilche nelle ultime ore sembra essere inè quello di Jens Stryger Larsen dell’Udinese. Il danese, che Tudor ha già allenato quando sedeva sulla panchina friulana, è ormai da mesi fuori rosa a Udine ed in attesa di una nuova sistemazione. Larsen rappresenterebbe poi un jolly dal punto di vista tattico: lui che nasce esterno destro può giocare infatti anche sull’altra fascia o addirittura come terzo di ...

