Università Federico II | il Centro linguistico compie 20 anni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)20il Cla, ildell’II, dal 2001 promotore attivo del plurilinguismo nella formazione degli studenti federiciani. Istituito il 31 dicembre del 2001, il Cla, in un mondo interconnesso e in un’economia globalizzata in cui l’apprendimento delle lingue ha un’importanza sempre più rilevante nella formazione degli studenti e la competenza linguistica rappresenta una risorsa indispensabile per il successo formativo e per tutti i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, a ventidalla nascita, è ormai punto di riferimento per l’Ateneo, per il territorio e per la platea studentesca. Su questa consapevolezza si fonda l’operato delche in questo ventennio ha raggiunto numeri importanti in termini ...