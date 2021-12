Tutte le cose orribili accadute quest’anno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A giudicare dal 2021, viene il dubbio che il 2020 fosse il suo prequel. È una battuta, ed è del mocumentary “Death to 2021” del regista americano Josh Ruben, che è invece il seguito di “Death to 2020”. C’è sempre Hugh Grant, si è aggiunta Lucy Liu, e la formula è rimasta più o meno la stessa: discutere, attraverso l’uso di filmati reali inframmezzati a finte interviste a personaggi caricaturali, i maggiori (o meglio: i peggiori) eventi dell’anno quasi finito. L’umorismo è inglese (o così assicura Netflix) e il punto di vista è anglo-americano. Il risultato è così così. Ma non importa, perché “Death to 2021” funziona benissimo per quello che è chiamato a fare, cioè come riassunto di fatti e disgrazie. Il 2020 era finito con un incauto ottimismo, dovuto all’arrivo dei vaccini e all’esito delle elezioni americane. Ma sono bastati pochi giorni di 2021 per far capire che le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A giudicare dal 2021, viene il dubbio che il 2020 fosse il suo prequel. È una battuta, ed è del mocumentary “Death to 2021” del regista americano Josh Ruben, che è invece il seguito di “Death to 2020”. C’è sempre Hugh Grant, si è aggiunta Lucy Liu, e la formula è rimasta più o meno la stessa: discutere, attraverso l’uso di filmati reali inframmezzati a finte interviste a personaggi caricaturali, i maggiori (o meglio: i peggiori) eventi dell’anno quasi finito. L’umorismo è inglese (o così assicura Netflix) e il punto di vista è anglo-americano. Il risultato è così così. Ma non importa, perché “Death to 2021” funziona benissimo per quello che è chiamato a fare, cioè come riassunto di fatti e disgrazie. Il 2020 era finito con un incauto ottimismo, dovuto all’arrivo dei vaccini e all’esito delle elezioni americane. Ma sono bastati pochi giorni di 2021 per far capire che le ...

