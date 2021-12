Strage Covid in Polonia | 794 morti in un giorno

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore una vera e propriasi è consumata in, dove sono morte 794 persone. Si tratta del bilancio più alto della quarta ondata di- 19 nel Paese, come ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Covid

Globalist.it

Nelle ultime 24 ore una vera e propria strage si è consumata in Polonia, dove sono morte 794 persone. Si tratta del bilancio più alto della quarta ondata di COVID-19 nel Paese, come ha annunciato il viceministro della Salute. Ci sono stati anche 15.571 nuovi contagi, nonostante il rafforzamento delle restrizioni deciso dalle autorità di Varsavia per contenere i contagi.