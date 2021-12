Stefano De Martino e il nuovo programma Rai: “Sanremo? Pronto a rifiutare” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStefano De Martino è Pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Il nuovo progetto è ‘Bar ‘Stella’, un programma che andrà in onda il martedì in seconda serata su Rai Due. Il conduttore partenopeo sarà il gestore di questo locale, realmente esistito e che fa parte della storia della sua famiglia e della sua infanzia. “Quando devi sperimentare, – ha spiegato in una intervista – il tema su cui fare le variazioni deve essere un tema che conosci bene, come nella musica con gli assoli. Non c’era nessun luogo più valido del Bar Stella che mi permettesse di sentirmi a casa. Ho ricostruito un posto familiare in cui avvengono le dinamiche di un bar italiano che è il bar di tutti. Anche se parlo di uno scenario che appartiene alla mia infanzia, credo che tutti abbiano avuto un Bar Stella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDea tuffarsi in una nuova avventura. Ilprogetto è ‘Bar ‘Stella’, unche andrà in onda il martedì in seconda serata su Rai Due. Il conduttore partenopeo sarà il gestore di questo locale, realmente esistito e che fa parte della storia della sua famiglia e della sua infanzia. “Quando devi sperimentare, – ha spiegato in una intervista – il tema su cui fare le variazioni deve essere un tema che conosci bene, come nella musica con gli assoli. Non c’era nessun luogo più valido del Bar Stella che mi permettesse di sentirmi a casa. Ho ricostruito un posto familiare in cui avvengono le dinamiche di un bar italiano che è il bar di tutti. Anche se parlo di uno scenario che appartiene alla mia infanzia, credo che tutti abbiano avuto un Bar Stella ...

