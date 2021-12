Squid Game 3 già in lavorazione: l’ufficialità a inizio 2022? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Neanche il tempo di annunciare la seconda stagione che Squid Game 3 sembra essere già in lavorazione. Secondo quanto scrive il Korea Times, il creatore della serie sudcoreana di Netflix, Hwang Dong-hyuk avrebbe dichiarato: Sono in trattative con Netflix per la seconda e la terza stagione. Arriveremo presto a una conclusione. È la prima volta che Dong-hyuk ha parlato della possibilità di realizzare Squid Game 3, dopo aver confermato i suoi piani per la seconda stagione. Il creatore in precedenza aveva detto a Deadline di aver iniziato a pensare a un seguito dopo che la serie aveva raggiunto rapidamente il primo posto su Netflix in 90 paesi entro le prime due settimane dal suo lancio. Squid Game è diventato lo show più visto di sempre su Netflix con ben 142 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Neanche il tempo di annunciare la seconda stagione che3 sembra essere già in. Secondo quanto scrive il Korea Times, il creatore della serie sudcoreana di Netflix, Hwang Dong-hyuk avrebbe dichiarato: Sono in trattative con Netflix per la seconda e la terza stagione. Arriveremo presto a una conclusione. È la prima volta che Dong-hyuk ha parlato della possibilità di realizzare3, dopo aver confermato i suoi piani per la seconda stagione. Il creatore in precedenza aveva detto a Deadline di aver iniziato a pensare a un seguito dopo che la serie aveva raggiunto rapidamente il primo posto su Netflix in 90 paesi entro le prime due settimane dal suo lancio.è diventato lo show più visto di sempre su Netflix con ben 142 ...

