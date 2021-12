“Questione di rispetto”. Biagio D’Anelli e la fidanzata, è successo tutto dopo l’uscita dal GF Vip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Biagio D’Anelli è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip e si parla ancora tanto di lui soprattutto per il forte legame che ha creato con Miriana Trevisan. Tra i due il feeling era evidente e negli ultimi giorni è esplosa la passione davanti agli altri vipponi. La conoscenza con l’ex ragazza di Non è la Rai ha sconvolto i suoi piani sentimentali. Infatti Biagio D’Anelli ha una storia al di fuori della Casa con Silvana Curcio. Già mentre l’opinionista era ancora all’interno della Casa, la ragazza aveva fatto conoscere il suo punto di vista mettendo a tacere le voci che erano circolate e che la vedevano già single: “o non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip e si parla ancora tanto di lui sopratper il forte legame che ha creato con Miriana Trevisan. Tra i due il feeling era evidente e negli ultimi giorni è esplosa la passione davanti agli altri vipponi. La conoscenza con l’ex ragazza di Non è la Rai ha sconvolto i suoi piani sentimentali. Infattiha una storia al di fuori della Casa con Silvana Curcio. Già mentre l’opinionista era ancora all’interno della Casa, la ragazza aveva fatto conoscere il suo punto di vista mettendo a tacere le voci che erano circolate e che la vedevano già single: “o non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo ...

