Quarantena covid e contatto con positivo, proposta Regioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Passare dalla Quarantena all’autosorveglianza per i contatti di positivi vaccinati, riducendo per questi il ricorso ai tamponi, e indirizzare l’attività di contact tracing sui non vaccinati e sui contesti di maggior rischio di diffusione del coronavirus. E’ quanto scrivono i governatori nel documento condiviso in Conferenza Regioni e inviato al governo sulla riduzione della Quarantena per i contatti di positivi vaccinati con dose booster. La proposta dei presidenti di Regione è di ”mantenere la Quarantena per tutti i contatti non vaccinati” e di mantenere una strategia di testing nelle persone a rischio, come gli immunocompromessi, o per i contesti sanitari e socioassistenziali. Infine i governatori chiedono al governo di permettere la graduale attivazione di meccanismi di automatizzazione per la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Passare dallaall’autosorveglianza per i contatti di positivi vaccinati, riducendo per questi il ricorso ai tamponi, e indirizzare l’attività di contact tracing sui non vaccinati e sui contesti di maggior rischio di diffusione del coronavirus. E’ quanto scrivono i governatori nel documento condiviso in Conferenzae inviato al governo sulla riduzione dellaper i contatti di positivi vaccinati con dose booster. Ladei presidenti di Regione è di ”mantenere laper tutti i contatti non vaccinati” e di mantenere una strategia di testing nelle persone a rischio, come gli immunocompromessi, o per i contesti sanitari e socioassistenziali. Infine i governatori chiedono al governo di permettere la graduale attivazione di meccanismi di automatizzazione per la ...

