Per Franco Bernabè la crisi dell’energia rientrerà presto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 è stato l’anno dell’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia. Le quotazioni del gas hanno raggiunto livelli inediti e preoccupanti, obbligando i governi a misure straordinarie per contenere i costi. Il problema è che lo stesso scenario si presenterà anche per tutto il 2022. Secondo le analisi, non si tornerà alle quotazioni pre-pandemia prima del 2023. Ma secondo Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) intervistato da Repubblica, «bastano misure temporanee di sostegno al sistema industriale italiano. In particolare, condizioni di acquisto dell’energia equiparate a quelle delle imprese di altri Paesi dove si è già intervenuti con gli aiuti». Servirà a evitare «il paradosso»,dice, di un Paese in cui si chiudono le fabbriche «mentre la domanda tira». La crisi dei prezzi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 è stato l’anno dell’aumento vertiginoso dei prezzi. Le quotazioni del gas hanno raggiunto livelli inediti e preoccupanti, obbligando i governi a misure straordinarie per contenere i costi. Il problema è che lo stesso scenario si presenterà anche per tutto il 2022. Secondo le analisi, non si tornerà alle quotazioni pre-pandemia prima del 2023. Ma secondo, presidente di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) intervistato da Repubblica, «bastano misure temporanee di sostegno al sistema industriale italiano. In particolare, condizioni di acquistoequiparate a quelle delle imprese di altri Paesi dove si è già intervenuti con gli aiuti». Servirà a evitare «il paradosso»,dice, di un Paese in cui si chiudono le fabbriche «mentre la domanda tira». Ladei prezzi ...

