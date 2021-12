Omicidio Ciatti, annullato l'arresto per difetto di procedura del ceceno imputato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È stato scarcerato Rassoul Bissoultanov, il ceceno imputato per l’Omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato a morte, senza alcun motivo, la notte tra l?11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Secondo i giudici della Corte d’Assise, Bissoultanov non era presente sul territorio italiano quando è stata emessa la misura di custodia cautelare nei suoi confronti. L’uomo ha lasciato il carcere di Rebibbia a pochi giorni dall’inizio del processo a Roma, fissato per il 18 gennaio. La scarcerazione è legata, in base a quanto si apprende, all’annullamento della misura per difetto di procedibilità nei confronti dell’uomo. “C’è più amarezza e rabbia che tristezza, ci sta succedendo di tutto, ci ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È stato scarcerato Rassoul Bissoultanov, ilper l’di Niccolò, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato a morte, senza alcun motivo, la notte tra l?11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Secondo i giudici della Corte d’Assise, Bissoultanov non era presente sul territorio italiano quando è stata emessa la misura di custodia cautelare nei suoi confronti. L’uomo ha lasciato il carcere di Rebibbia a pochi giorni dall’inizio del processo a Roma, fissato per il 18 gennaio. La scarcerazione è legata, in base a quanto si apprende, all’annullamento della misura perdi procedibilità nei confronti dell’uomo. “C’è più amarezza e rabbia che tristezza, ci sta succedendo di tutto, ci ...

