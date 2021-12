Nasri ricorda | «Mancini mi cacciò dall’allenamento insultandomi in italiano | poi…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Samirin un’intervista a Canal + ha parlato del rapporto con Robertoai tempi del Manchester City Samirha parlato del rapporto che aveva con Robertoai tempi del Manchester City. Le parole dell’ex giocatore a Canal +.– «A quattro giorni dalla fine del campionato, abbiamo affrontato il Wolverhampton. Io giocavo dalla sua parte e lui non ha smesso un attimo di parlare. Nel primo tempo gli ho detto: “Smetti di parlare. Non sei alla Play Station. Se non gioco bene, cambiami ma smettila di parlarmi”. Torniamo negli spogliatoi a fine tempo e io mi ero già tolto gli scarpini. Avevo accanto Yaya Touré e gli dissi che se mi avesse detto qualcosa, avrei lanciato una scarpa contro. Pensavo che sarei uscito di lì a poco ma invece mi lasciò in campo e ...