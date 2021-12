(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il campione della Formula 1, , ecco che cosa sappiamo. Era il 29 dicembre 2013, quando un terribile incidente mentre sciava sulle Alpi francesi compromise la salute dell’ex campione di Formula 1,sono passati esattamente ottoe in molti si chiedono quali siano le reali condizioni del campione. Un mistero che permane. Da allora, infatti, la sua famiglia ha stretto il massimo riserbo intorno all’ex pilota Ferrari e ben poco si è saputo sulle sue reali condizioni fisiche. Tributi sono arrivati ??per la leggenda tedesca della Formula 1, in occasione dell’ottavoversario dell’incidente che ha cambiato la vita sua e della sua famiglia. Leggi anche –>“un combattente”, l’ex pilota riaccende la ...

Di questi tempi, ogni anno, è difficile non tornare con la memoria a quella triste giornata in cui la vita diè stata stravolta dall'incidente sugli sci, sulle nevi di Meribel. Il tempo vola, almeno tanto quanto faceva il tedesco sulle piste di tutto il mondo, sotto lo sguardo affascinato ...Parliamo ancora die del fatto che in questi giorni è arrivata una notizia che ha fatto parecchio felici i suoi tifosi. L'ex pilota ha esordito in Formula 1 ormai tanto tempo fa e il suo talento è ...Il campione della Formula 1, Michael Schumacher: 8 anni dall’incidente, come sta oggi, ecco che cosa sappiamo. Era il 29 dicembre 2013, quando un terribile incidente mentre sciava sulle Alpi francesi ...Ed eccoci qui, dove eravamo l'anno scorso e dove siamo stati negli ultimi otto anni. Storia di un incidente, storia di una ricorrenza triste, storia di Michael Schumacher. Tanto è passato dal quel gio ...