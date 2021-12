Meret può andare via a gennaio: lo vuole un ex Napoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli non è solito compiere molte trattative nel corso della sessione invernale del calciomercato, ma quest’anno qualcosa potrebbe cambiare. Oltre a dover trovare un nuovo difensore centrale, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe trovarsi ad acquistare anche un nuovo portiere. Meret Napoli Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, andrà in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare. Diversi club di Premier sono sulle sue tracce ed ecco che Lotito potrebbe decidere di venderlo a gennaio per guadagnare sulla sua cessione, invece di perderlo a zero a giugno. Per questo motivo, la Lazio sembra fare sul serio per Alex Meret. Il portiere friulano si vede sempre più chiuso da David Ospina e quindi non ha ancora rinnovato il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilnon è solito compiere molte trattative nel corso della sessione invernale del calciomercato, ma quest’anno qualcosa potrebbe cambiare. Oltre a dover trovare un nuovo difensore centrale, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe trovarsi ad acquistare anche un nuovo portiere.Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, andrà in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare. Diversi club di Premier sono sulle sue tracce ed ecco che Lotito potrebbe decidere di venderlo aper guadagnare sulla sua cessione, invece di perderlo a zero a giugno. Per questo motivo, la Lazio sembra fare sul serio per Alex. Il portiere friulano si vede sempre più chiuso da David Ospina e quindi non ha ancora rinnovato il ...

