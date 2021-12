Lazio, idea Kurzawa in prestito dal Psg (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giunti a metà stagione, per le formazioni di Serie A è giunta l’ora di tracciare un bilancio, e di pensare a come, e se, intervenire sul mercato di riparazione per rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato. Non rimane con le mani in mano la Lazio, che secondo quanto riporta Il Messaggero avrebbe già sondato il terreno con il Psg per il terzino sinistro Layvin Kurzawa. Non solo, il club parigino avrebbe aperto al prestito, acconsentendo anche a pagare parte dell’ingaggio al francese classe ’92. La destinazione sarebbe inoltre gradita dal giocatore, che la preferirebbe ad altre destinazioni considerate attualmente meno appetibili (sulle sue tracce c’è anche il Newcastle). Restano però da definire alcuni esuberi, su tutti Vavro e Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giunti a metà stagione, per le formazioni di Serie A è giunta l’ora di tracciare un bilancio, e di pensare a come, e se, intervenire sul mercato di riparazione per rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato. Non rimane con le mani in mano la, che secondo quanto riporta Il Messaggero avrebbe già sondato il terreno con il Psg per il terzino sinistro Layvin. Non solo, il club parigino avrebbe aperto al, acconsentendo anche a pagare parte dell’ingaggio al francese classe ’92. La destinazione sarebbe inoltre gradita dal giocatore, che la preferirebbe ad altre destinazioni considerate attualmente meno appetibili (sulle sue tracce c’è anche il Newcastle). Restano però da definire alcuni esuberi, su tutti Vavro e Muriqi. SportFace.

