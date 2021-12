Juve, due giocatori chiedono più spazio: rinnovo a rischio? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due giocatori della Juve sarebbero lontani dal rinnovo del contratto. Il motivo? Vogliono più spazio. Ultime Non solo i rinnovi di Bernardeschi, Cuadrado e Dybala a tenere banco in casa Juve. Altri due giocatori bianconeri, infatti, sarebbero in dubbio se prolungare la loro esperienza a Torino o meno. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il futuro di Perin e De Sciglio è ancora da definire. Il portiere e il terzino hanno i contratti in scadenza nel 2022 e vorrebbero avere più spazio in squadra. Altrimenti sarà addio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Duedellasarebbero lontani daldel contratto. Il motivo? Vogliono più. Ultime Non solo i rinnovi di Bernardeschi, Cuadrado e Dybala a tenere banco in casa. Altri duebianconeri, infatti, sarebbero in dubbio se prolungare la loro esperienza a Torino o meno. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il futuro di Perin e De Sciglio è ancora da definire. Il portiere e il terzino hanno i contratti in scadenza nel 2022 e vorrebbero avere piùin squadra. Altrimenti sarà addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

