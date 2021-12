Insigne, in Canadà c'è molto più di una casetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La bandiera del Napoli può firmare con il Toronto fino al 2024 per undici milioni all'anno. Una scelta anche per non ferire troppo i tifosi di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La bandiera del Napoli può firmare con il Toronto fino al 2024 per undici milioni all'anno. Una scelta anche per non ferire troppo i tifosi di PAOLO FRANCI

Advertising

capuanogio : Ho appena scoperto che negli ultimi anni #Insigne ha giocato gratis per il #Napoli. Al massimo gli davano dei rimbo… - capuanogio : PS - Il punto centrale di questo tweet del 2015 è la parola “ritiro”. Se #Insigne va in Canada fa come #Giovinco. E… - sportmediaset : Napoli, l'ex agente: '#Insigne in Canada? Sono scelte di vita'. #SportMediaset - Stupi_Shinji : RT @pasquale_caos: +++ ULTIM’ORA NAPOLI, comunicato ufficiale della società: Insigne in Canada per motivi personali +++ - Arsodendro : RT @sempreciro: Il Toronto offre ad #Insigne 50 milioni per cinque anni, un bonus alla firma ed una casetta piccolina in Canadà con vasche,… -