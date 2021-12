In arrivo un nuovo percorso ciclabile tra Stezzano e Colognola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bergamo. Importanti novità in vista per quel che riguarda la ciclabilità cittadina: nel 2022 sono molti i lavori previsti per la realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali a Bergamo, per favorire la mobilità dolce e non inquinante soprattutto in ingresso in città dall’hinterland. “Dopo i tanti interventi degli ultimi anni per rafforzare l’ossatura della rete ciclabile cittadina, – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Zenoni – quest’anno si è scelto di investire soprattutto sulle connessioni mancanti, ovvero su quelle interruzioni della rete ciclabile segnalate dai cittadini come un disincentivo all’utilizzo della stessa. Si tratta di ricuciture fondamentali per dare continuità ai tanti investimenti realizzati nel corso degli anni. Il quadro della ciclabilità è in forte evoluzione e il 2022 si preannuncia davvero ricco di interventi, oltre a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bergamo. Importanti novità in vista per quel che riguarda la ciclabilità cittadina: nel 2022 sono molti i lavori previsti per la realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali a Bergamo, per favorire la mobilità dolce e non inquinante soprattutto in ingresso in città dall’hinterland. “Dopo i tanti interventi degli ultimi anni per rafforzare l’ossatura della retecittadina, – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Zenoni – quest’anno si è scelto di investire soprattutto sulle connessioni mancanti, ovvero su quelle interruzioni della retesegnalate dai cittadini come un disincentivo all’utilizzo della stessa. Si tratta di ricuciture fondamentali per dare continuità ai tanti investimenti realizzati nel corso degli anni. Il quadro della ciclabilità è in forte evoluzione e il 2022 si preannuncia davvero ricco di interventi, oltre a ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo √ Ivan Graziani, inediti in arrivo nel 2022 ... nel riminese, dopo una lotta contro un male incurabile: per celebrare la ricorrenza nel corso del 2022 potrebbe arrivare sul mercato un nuovo prodotto discografico intestato all'indimenticabile voce ...

Bonus bebè: Draghi lo sospende dal 2022! Ecco cosa cambierà Nuovo bonus 2022? L'Assegno Unico: ecco come richiederlo! Un nuovo bonus per la natalità sarà l'... Inoltre il beneficio è tale da garantire a tutte le famiglie che hanno in arrivo un figlio fino a 21 ...

In arrivo il nuovo bando della Fondazione Carispo Spoleto Online Urbino, colpo under in attacco ECCELLENZA - Rossi arriva dal Gualdo Casacastalfa, formazione di Eccellenza umbra Nuovo arrivo in casa gialloblu. Alessandro Rossi, attaccante classe 2001, è un nuovo giocatore dell’Urbino. Rossi è cr ...

Covid, a Cagliari apre un nuovo reparto dedicato Con l'aumento dei ricoveri per Covid, a Cagliari da ieri è stato aperto, in Malattie infettive al Santissima Trinità, un nuovo reparto dedicato all’emergenza. La conferma arriva dal direttore ...

