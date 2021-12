Il delirante dibattito sul Quirinale e l’ossessione anti smart voting

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Puntuale e implacabile come sempre, la nuova ondata del covid ha portato con sé, come tutte le precedenti, le polemiche sui mezzi pubblici, sulle scuole, sul lavoro da casa e su tutto quello di cui si ricomincia a discutere sempre da zero, perché nessuno ha più la forza, e tantomeno la voglia, di scontentare nemmeno la più piccola minoranza, si tratti del partito del tramezzino schierato contro loworking o del partito degli spensierati ostile a qualunque scelta razionale implichi la presa di coscienza della situazione in cui siamo. E così, ogni volta, ricominciamo da capo. Ed ecco dunque, puntuale e implacabile come tutti gli altri, anche ilsu come evitare che la risalita dei contagi metta a rischio il funzionamento del Parlamento e ne alteri gli equilibri, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, che vedrà fisicamente ...