Esplosione di fuochi artificiali in un supermarket | la pericolosa vendetta di un dipendente scontento

Il video arriva da Tomsk, in Russia. All'interno di un grande supermarket, improvvisamente, hanno iniziato ad esplodere id'artificio esposti sugli scaffali. Clienti e personale si sono messi al riparo, e fortunatamente non si registrano feriti. Il responsabile di quello che inizialmente pareva essere un incidente ...... ma anche perché i detriti che lasciano dopo l'possono essere tossici e pericolosi. Id'artificio sono occasionali, intermittenti e il loro rumore è incostante, per cui è molto ...Il video arriva da Tomsk, in Russia. All’interno di un grande supermarket, improvvisamente, hanno iniziato ad esplodere i fuochi d’artificio ...Al via la campagna d’informazione preventiva dei Carabinieri “Usa la testa non rovinarti la festa”. Consigli anche per i bambini e per chi possiede animali. Sul mercato illegale c'è la ...