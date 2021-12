Denise Pipitone, nella lista di testimoni chiamati dall’ex pm a processo ci sono nomi importanti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo scorso 27 dicembre l’ex pm Maria Angioni in una diretta instagram sul profilo del blog @ conoscere ha risposto ad alcune domande della sottoscritta e del blogger Michele Belfiore relative alla prima udienza del processo che la vede imputata per false dichiarazioni ai pm nella vicenda della sparizione di Denise Pipitone. Come ho chiarito in questo blog, la dottoressa Angioni che è stata titolare delle indagini sul rapimento della piccola di Mazara del Vallo dall’ottobre 2004 al luglio 2005, non è stata indagata e mandata a processo perché i depistaggi e le connivenze da lei denunciati in tv e in Procura erano privi di riscontro ma solo perché, essendo passati 17 anni, l’ex pm non poteva ricordare tutto alla perfezione e su alcuni passaggi rischiava di essere imprecisa come lei stessa aveva ribadito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo scorso 27 dicembre l’ex pm Maria Angioni in una diretta instagram sul profilo del blog @ conoscere ha risposto ad alcune domande della sottoscritta e del blogger Michele Belfiore relative alla prima udienza delche la vede imputata per false dichiarazioni ai pmvicenda della sparizione di. Come ho chiarito in questo blog, la dottoressa Angioni che è stata titolare delle indagini sul rapimento della piccola di Mazara del Vallo dall’ottobre 2004 al luglio 2005, non è stata indagata e mandata aperché i depistaggi e le connivenze da lei denunciati in tv e in Procura erano privi di riscontro ma solo perché, essendo passati 17 anni, l’ex pm non poteva ricordare tutto alla perfezione e su alcuni passaggi rischiava di essere imprecisa come lei stessa aveva ribadito ...

