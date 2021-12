Congedo parentale | i primi 30 giorni retribuiti per intero in caso di parto gemellare o plurigemellare

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni ilcompete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per L'articolo .