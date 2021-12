Codice della Strada: le nuove norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo quanto indicato in Gazzetta Ufficiale: "I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino ... Leggi su alvolante (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo quanto indicato in Gazzetta Ufficiale: "I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino ...

Advertising

elio_vito : Nonostante le regole lo vietino, nel testo della legge sono state introdotte norme ordinamentali, interi decreti le… - GrandeOrienteit : Il codice e una parola d’ordine a Palazzo Sansevero che bisognava pronunciare per farsi ricevere dal principe Raimo… - MiC_Italia : Dal Rinascimento a Giorgio #Parisi, il #MiC celebra il Codice sul Volo di #LeonardoDaVinci: il prezioso manoscritto… - sunrisesrose : RT @elio_vito: Nonostante le regole lo vietino, nel testo della legge sono state introdotte norme ordinamentali, interi decreti legge, pers… - nicola7916 : @Followy26945611 Come dicevo, social non rispecchia neanche 1% della realtà. So che la Rosiner ha sponsorizzato var… -