Auto elettriche - Meno operai, più macchinari: "Le batterie spingeranno il ricorso ai robot" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'impatto occupazionale della mobilità elettrica è uno dei temi più caldi del momento. Alcuni ritengono che i tagli alla forza lavoro possano essere compensati da nuove attività, in primis la produzione di batterie: tuttavia, stando a quanto affermato al quotidiano giapponese Nikkei da Kenji Yamaguchi, numero uno del colosso dell'Automazione industriale Fanuc (fornitore, tra gli altri, anche della Tesla), la realtà rischia di essere ben diversa perchè l'espansione delle Auto elettriche si tradurrà in un maggior ricorso ai robot sulle linee produttive. In sostanza, la minor complessità e quindi la maggior facilità realizzativa favorirà l'utilizzo di grandi macchinari industriali per la produzione. E tutto ciò riguarderà soprattutto le batterie. Più ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'impatto occupazionale della mobilità elettrica è uno dei temi più caldi del momento. Alcuni ritengono che i tagli alla forza lavoro possano essere compensati da nuove attività, in primis la produzione di: tuttavia, stando a quanto affermato al quotidiano giapponese Nikkei da Kenji Yamaguchi, numero uno del colosso dell'mazione industriale Fanuc (fornitore, tra gli altri, anche della Tesla), la realtà rischia di essere ben diversa perchè l'espansione dellesi tradurrà in un maggioraisulle linee produttive. In sostanza, la minor complessità e quindi la maggior facilità realizzativa favorirà l'utilizzo di grandiindustriali per la produzione. E tutto ciò riguarderà soprattutto le. Più ...

Advertising

quattroruote : #colonnine obbligatorie nelle stazioni di servizio, i #benzinai battono il Comune di #Milano al #Tar: per il tribun… - ANSA_Motori : L-Charge, il soccorso per auto elettriche rimaste a 'secco' - #ANSAmotori - CinqTake : @fattiamotore Le auto elettriche non risolveranno il problema. Che fine faranno le batterie, e continueremo a massa… - 2tredici : RT @quattroruote: #colonnine obbligatorie nelle stazioni di servizio, i #benzinai battono il Comune di #Milano al #Tar: per il tribunale è… - arwen0506 : RT @dantegiumanini: 30€ ogni 100 km Pubblicità per non comprare auto elettriche W IL GPL -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Un anno di tecnologia, le pagelle 2021 di HDBlog ... la digitalizzazione che ha finalmente subito una bella accelerazione nel nostro paese, un 5G in crescita e passi da gigante nelle esplorazioni spaziali , nuovi modelli di auto elettriche e prodotti ...

Tesla, richiamo per quasi 500 mila auto tra Model 3 e Model S Le auto richiamate saranno ispezionate. In caso di necessità saranno montate delle guaine di ...3 Economia e Mercato Tesla Articolo Tesla Model 3 conquista il mercato europeo 2021 delle elettriche 113 ...

Retrofit elettrico, incentivi auto per la trasformazione con motore elettrico NEWSAUTO Elecromood con Mario Biondi: le auto d'epoca diventano full electric Mario Biondi arriva su Motor Trend canale 59 sfrecciando su veicoli vintage riconvertiti in modelli elettrici. Debutta il 3 gennaio alle 22.15 “Electromod con Mario Biondi”, che in 6 puntate porterà i ...

Bajaj: "Tutte le nostre risorse sulle EV" Bajaj ha annunciato una nuova unità di produzione che realizzerà esclusivamente veicoli elettrici. Sarà situata ad Akurdi (Pune) e dalle sue linee usciranno mezzo milione di veicoli ogni anno. I lavor ...

... la digitalizzazione che ha finalmente subito una bella accelerazione nel nostro paese, un 5G in crescita e passi da gigante nelle esplorazioni spaziali , nuovi modelli die prodotti ...Lerichiamate saranno ispezionate. In caso di necessità saranno montate delle guaine di ...3 Economia e Mercato Tesla Articolo Tesla Model 3 conquista il mercato europeo 2021 delle113 ...Mario Biondi arriva su Motor Trend canale 59 sfrecciando su veicoli vintage riconvertiti in modelli elettrici. Debutta il 3 gennaio alle 22.15 “Electromod con Mario Biondi”, che in 6 puntate porterà i ...Bajaj ha annunciato una nuova unità di produzione che realizzerà esclusivamente veicoli elettrici. Sarà situata ad Akurdi (Pune) e dalle sue linee usciranno mezzo milione di veicoli ogni anno. I lavor ...