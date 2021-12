Aumento contagi, l’Asl Na2 Nord apre altri due centri per tamponi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per ridurre i grandi flussi di auto che hanno bloccato la viabilità presso gli ospedali di Pozzuoli e di Giugliano l’Asl Napoli 2 Nord nelle ultime 24 ore ha attivato due nuovi caselli tampone, di cui uno ad Acerra ed un secondo a Pozzuoli/Monteruscello. E’ quanto informa una nota diffusa dall’Asl Napoli 2 Nord. Nei giorni scorsi, soprattutto a Giugliano dove l’ospedale è collocato in pieno centro, si sono registrati notevoli disagi con la viabilità completamente paralizzata, con difficoltà per tutti gli altri utenti sia per raggiungere l’ospedale San Giuliano che il presidio ex Inam dove ci sono gli ambulatori specialistici. L’altro giorno il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha scritto ai vertici dell’Asl chiedendo soluzioni alternative. Alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per ridurre i grandi flussi di auto che hanno bloccato la viabilità presso gli ospedali di Pozzuoli e di GiuglianoNapoli 2nelle ultime 24 ore ha attivato due nuovi caselli tampone, di cui uno ad Acerra ed un secondo a Pozzuoli/Monteruscello. E’ quanto informa una nota diffusa dalNapoli 2. Nei giorni scorsi, soprattutto a Giugliano dove l’ospedale è collocato in pieno centro, si sono registrati notevoli disagi con la viabilità completamente paralizzata, con difficoltà per tutti gliutenti sia per raggiungere l’ospedale San Giuliano che il presidio ex Inam dove ci sono gli ambulatori specialistici. L’altro giorno il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha scritto ai vertici delchiedendo soluzioni alternative. Alla ...

Advertising

Linkiesta : A Natale tutti insieme, il mio telefono spento e il ridicolo protocollo della Normale L’anno scorso non c’erano i… - petergomezblog : Rientro in classe a gennaio? L’ottimismo del ministro Bianchi si scontra con i contagi in aumento, l’assenza di dat… - RaiNews : La variante Omicron, l'aumento dei contagi e le restrizioni rischiano di costare pesantemente all'economia del nost… - ninoBertolino : RT @intuslegens: Dopo aver chiarito in modo definitivo che i contagi all'aperto sono impossibili (pure Burioni lo ammise), oggi, di fronte… - Inpidinoveritas : RT @intuslegens: Dopo aver chiarito in modo definitivo che i contagi all'aperto sono impossibili (pure Burioni lo ammise), oggi, di fronte… -