Anche Gaia Gozzi positiva al covid 19: “Non prendete sottogamba la situazione” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In questi giorni l’Italia sta affrontando una nuova ondata di questa maledetta pandemia che non sembra volerci lasciare. Grazie ai vaccini, molte delle persone risultate positive hanno pochissimi sintomi e guariscono Anche molto presto. A differenza di quello che succedeva un anno fa, quando il paese era in lockdown, si continua per fortuna a tenere tutto aperto e per chi, come Gaia Gozzi, ha scelto il vaccino, la battaglia contro il covid, non è infernale. La cantante poche ore fa, dal suo profilo instagram ha lanciato l’ennesimo appello, ribadendo quanto sia fondamentale per tutti vaccinarsi e fare Anche le dosi di richiamo, per evitare che la situazione peggiori. Anche Gaia positiva al covid 19 Le parole di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In questi giorni l’Italia sta affrontando una nuova ondata di questa maledetta pandemia che non sembra volerci lasciare. Grazie ai vaccini, molte delle persone risultate positive hanno pochissimi sintomi e guarisconomolto presto. A differenza di quello che succedeva un anno fa, quando il paese era in lockdown, si continua per fortuna a tenere tutto aperto e per chi, come, ha scelto il vaccino, la battaglia contro il, non è infernale. La cantante poche ore fa, dal suo profilo instagram ha lanciato l’ennesimo appello, ribadendo quanto sia fondamentale per tutti vaccinarsi e farele dosi di richiamo, per evitare che lapeggiori.al19 Le parole di ...

Advertising

MarcoAnticoli : @J_Devil_ @k11_kaori 26km in cyclette adesso posso concedermi uno spuntino!!! Gaia dobbiamo allenarci anche per J c… - ioetesolonoi : @atrotnoc Ho visto quella insieme a Gaia e hanno parlato di te, di te e di te anche se non si è capito nulla - Mario58128399 : @martinaFirenze @pierpaolopretel Martina so ke anche a te nn piace dayane x tantissimi motivi....Giulia se potesse… - Gaia_Mai_ : Anche perché già che ci penso poi l'ho vista duettare a X Factor e credetemi che non c'era lo stesso trasporto, non… - La_gaia_scienza : @VeroDeRomanis Il mio timore é che più del privilegiare l’interesse di pochi non si ha forza e coraggio sufficienti… -