Vaccino, contro Omicron serve un nuovo siero: "Ecco quando arriva", conferme da Pfizer (Di martedì 28 dicembre 2021) contro la variante Omicron serve un nuovo Vaccino, pensato ad-hoc. Almeno secondo Pfizer, che sostiene da tempo la necessità di aggiornare il siero in base all'ultima mutazione. Ora, però, c'è anche un orizzonte temporale ben preciso: la primavera del 2022, insomma pochi mesi. In un'intervista pubblicata dal quotidiano elvetico in lingua tedesca Blick, Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, ha spiegato come il colosso farmaceutico sia al lavoro su due fronti: il primo, sta studiando l'efficacia dell'attuale Vaccino contro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti; il secondo, sta appunto lavorando a una nuova versione del siero. "Quello che si può dire al momento - spiega la Bruckner - è ...

