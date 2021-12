Stefano De Martino riapre il Bar Stella | in seconda serata su Rai 2 – Cast e foto

(Di martedì 28 dicembre 2021)De- BarDesi prepara al bis su Rai 2. In attesa della nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, show al via a febbraio, il conduttore ed ex ballerino di Amici guadagna – come DM anticipato ad ottobre – lacon Bar, novità al via questa sera intorno alle 22.40 dopo l’esordio della nuova stagione di Un’Ora Sola Vi Vorrei di Enrico Brignano. Barsu Rai 2: ilIldi BarBarsarà l’originale luogo in cui Deè il “gestore”, pronto ad ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po’ bizzarri. L’obiettivo, per quattro appuntamenti ...

Advertising

davidemaggio : RT @fabiofabbretti: Stefano De Martino (ri)apre il #BarStella, in seconda serata su Rai 2 – Cast e foto - zazoomblog : Bar Stella con Stefano De Martino: il conduttore racconta il suo nuovo programma che inizia oggi - #Stella… - fabiofabbretti : Stefano De Martino (ri)apre il #BarStella, in seconda serata su Rai 2 – Cast e foto - CronacaFlegrea : Il cantante-attore di Pozzuoli Franco Castiglia da stasera su Rai 2 con Stefano De Martino - infoitcultura : Belen Rodriguez, tra le stories spunta quella di Stefano de Martino: ‘Sta dormendo il mio amore?’ -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Vacanze napoletane per il piccolo Santiago che trascorrerà la notte di San Silvestro con papàdee tutta la sua famiglia. No drama per l'ex ballerino che ha differenza di Belén Rodriguez sta trascorrendo Feste serene, fuori dal ciclone Spinalbese. E così il conduttore si ......calendario) il girone d'andata contro Sandi Lupari, un'iniziativa sulle adozioni canine. CUCCIOLI SUL PARQUET In sinergia con la Leidaa, associazione che gestisce i canili di Santoa ...In montagna e in vacanza la colazione è golosa, calorica, spesso sia dolce che salata ma Belen è sempre molto attenta a quello che mangia, anche in vacanza, anche sulla neve. Sempre in gran forma, sem ...POZZUOLI - "Bar Stella" è il nome dello show ideato e condotto da Stefano De Martino, ma anche quello del bar di famiglia aperto a Torre Annunziata nel 1922 e che da questa sera "aprirà" le sue porte ...