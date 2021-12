Serie B | programmati per il 13 gennaio due recuperi della 18giornata

Advertising

Vincenz0Tw : @gaviott09402876 @Camilla_Curt Ahahah, sono programmati per fare spettacolo e creare dinamiche e non per avere storie serie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie programmati

... "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B dispone che i recuperi delle gare in premessa, validi per la 18ª giornata di andata del CampionatoBKT 2021/2022, sianocome ...Per la relatrice di minoranza, Donatella PORZI (Pd) è necessario fare cosee riprendere il ... nel triennio sono confermati gli investimenti giàper 29 milioni di euro. Gli ...Benevento-Monza e Lecce-Vicenza si giocheranno in contemporanea alle ore 20:30. Entrambe erano state rinviate causa Covid-19 ...Sciopero giornalisti Rai mercoledì 29 dicembre 2021: ecco i programmi che non andranno in onda e come verranno sostituiti ...