Scuola | Giannelli presidi | “si introduca obbligo tampone ad esenti | per la sicurezza di tutti”

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Andrebbe introdotto l'obbligo di tampone per il personale scolastico esente, cioè esonerato dalla vaccinazione anti-covid. I contagi crescono esponenzialmente, le scuole vanno messe in sicurezza attraverso l'attuazione di un piano generale di screening, che garantisca un monitoraggio continuo della salute della popolazione scolastica, intesa come studenti e personale, esenti inclusi". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: "il decreto dell'11 agosto esonerava gli esenti dall'obbligo di green pass, dunque di vaccino e tampone. La legge 172 del 26 novembre (che ha introdotto in Italia l'obbligo vaccinale anche per il personale ...

