Romanzo Quirinale, Draghi sì, forse ma anche no: ecco tutte le alternative per il Colle (Di martedì 28 dicembre 2021) Bella e impossibile, è la soluzione migliore per il problema del Quirinale. Problema che in un modo o nell’altro dovrà essere risolto nelle prime settimane del 2022, ma che al momento naviga nella nebbia più fitta. Fatta di nomi che si accavallano, di candidature nate e bruciate in poche ore, di giochetti tattici che preludono a giochi strategici che dovrebbero svilupparsi prossimamente su questi schermi. Eppure si tratta di eleggere il garante della nostra Costituzione, una persona (uomo o donna) che sia il Presidente di tutti, qualcuno sulle cui doti morali e capacità politiche possano contare tutti i partiti. E soprattutto tutti gli italiani. ecco perché la soluzione migliore sarebbe rieleggere Sergio Mattarella, un Presidente che ha dimostrato di saper fare il Presidente e che potrebbe continuare a dimostrarlo per qualche altro anno, magari fino ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Bella e impossibile, è la soluzione migliore per il problema del. Problema che in un modo o nell’altro dovrà essere risolto nelle prime settimane del 2022, ma che al momento naviga nella nebbia più fitta. Fatta di nomi che si accavallano, di candidature nate e bruciate in poche ore, di giochetti tattici che preludono a giochi strategici che dovrebbero svilupparsi prossimamente su questi schermi. Eppure si tratta di eleggere il garante della nostra Costituzione, una persona (uomo o donna) che sia il Presidente di tutti, qualcuno sulle cui doti morali e capacità politiche possano contare tutti i partiti. E soprattutto tutti gli italiani.perché la soluzione migliore sarebbe rieleggere Sergio Mattarella, un Presidente che ha dimostrato di saper fare il Presidente e che potrebbe continuare a dimostrarlo per qualche altro anno, magari fino ...

Advertising

lella_50 : RT @claudiafusani: Romanzo Quirinale, Pd in ordine sparso tra i no a Draghi e avanti con Draghi - MuredduGiovanni : RT @MaestroSMorra: 'Romanzo Quirinale' - Andrea_V_73 : RT @claudiafusani: Romanzo Quirinale, Pd in ordine sparso tra i no a Draghi e avanti con Draghi - patriziadegioia : RT @claudiafusani: Romanzo Quirinale, Pd in ordine sparso tra i no a Draghi e avanti con Draghi - edoludo : RT @MaestroSMorra: 'Romanzo Quirinale' -