Raid no vax Napoli: scritte cancellate, file per i vaccini (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono state cancellate le scritte contro i vaccini trovate stamane all’esterno dell’hub della Mostra d’Oltremare a Napoli. Ignoti avevano imbrattato pannelli e pareti esterne con vernice rossa spray, simboli e frasi come “Il Governo mente” e “Salvate i bambini”. L’attività del centro vaccinale è iniziata regolarmente stamane e sta procedendo con le file, ormai consuete, di persone in attesa. Chi ha appreso del Raid non vax dai media scuote il capo: “Il gesto di uno o pochi sconsiderati, compiuto proprio mentre si è saputo della morte per covid di uno dei no vax più conosciuti in Italia, Mauro da Mantova”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono statelecontro itrovate stamane all’esterno dell’hub della Mostra d’Oltremare a. Ignoti avevano imbrattato pannelli e pareti esterne con vernice rossa spray, simboli e frasi come “Il Governo mente” e “Salvate i bambini”. L’attività del centro vaccinale è iniziata regolarmente stamane e sta procedendo con le, ormai consuete, di persone in attesa. Chi ha appreso delnon vax dai media scuote il capo: “Il gesto di uno o pochi sconsiderati, compiuto proprio mentre si è saputo della morte per covid di uno dei no vax più conosciuti in Italia, Mauro da Mantova”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Raid no vax #Napoli: #Scritte cancellate, file per i #Vaccini ** - bizcommunityit : Covid, in Veneto 7.403 nuovi casi: picco da inizio pandemia | Raid no vax all'hub vaccinale di Napoli - presasocial : Durante la notte qualcuno ha imbrattato le pareti esterne e alcune delle grafiche che si trovano proprio all’ingres… - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Vandali all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare: 'Raid no vax denunciato alle autorità'… - VesuvioLive : Napoli, raid no vax all’hub della Mostra d’Oltremare: vernice rossa e scritte ‘Salvate i bambini’ -