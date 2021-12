Orrore a Cuba | 20 anni di carcere perché testimone di un omicidio

(Di martedì 28 dicembre 2021) di Paolo Manzo Un uomo di 64, Fredi Beirut Matos è stato condannato a 20diper aver assistito all’di un manifestante da parte di un poliziotto ail 12 luglio scorso. Inoltre è stata condannata a 7disua figlia, Katia. “Il “crimine” commesso è che hanno assistito a come la polizia ha ucciso Diubis Laurencio Tejeda, uomo di colore, di un quartiere emarginato e disarmato, “a cui hanno sparato”, ha spiegato la giornalista indipendente Claudia Padrón Cueto. La procura militare dice che è stato per legittima difesa ma i video della sua morte mostrano che l’unica cosa che aveva in mano era un cellulare. Fredi e Katia sono stati testimoni diretti e lo stanno pagando. Anche il marito di Katia Beirut Rodríguez è detenuto in ...

