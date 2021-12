Napoli, è emergenza totale in vista della Juve: sette giocatori out (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli, terzo in classifica dietro Inter e Milan, resta in corsa per lo scudetto, ma le ultime prestazioni degli azzurri non fanno dormire sonni tranquilli i tifosi. Quello di gennaio, inoltre, sarà un mese critico per la squadra di Spalletti, che, a partire dal prossimo impegno di campionato contro la Juventus dovrà fare a meno di ben sette titolari. Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen – ancora ai box per infortunio – saranno infatti impegnati in Coppa d’Africa, al via il prossimo 9 gennaio. SQUADRA IN AFFANNO A questi, poi, si aggiungono i giocatori risultati positivi al Covid-19, ovvero Fabián Ruiz, Lozano e Lorenzo Insigne, peraltro al centro delle voci di mercato che lo vedono vicino al trasferimento in MLS. Spalletti, Napoli, Serie A Non di minore importanza anche l’assenza di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il, terzo in classifica dietro Inter e Milan, resta in corsa per lo scudetto, ma le ultime prestazioni degli azzurri non fanno dormire sonni tranquilli i tifosi. Quello di gennaio, inoltre, sarà un mese critico per la squadra di Spalletti, che, a partire dal prossimo impegno di campionato contro lantus dovrà fare a meno di bentitolari. Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen – ancora ai box per infortunio – saranno infatti impegnati in Coppa d’Africa, al via il prossimo 9 gennaio. SQUADRA IN AFFANNO A questi, poi, si aggiungono irisultati positivi al Covid-19, ovvero Fabián Ruiz, Lozano e Lorenzo Insigne, peraltro al centro delle voci di mercato che lo vedono vicino al trasferimento in MLS. Spalletti,, Serie A Non di minore importanza anche l’assenza di ...

