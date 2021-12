Napoli | Auriemma e Bagni a Radio Marte su Insigne

Leggi su retecalcio

(Di martedì 28 dicembre 2021) Auriemmma anel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sue sul“Credo che sia molto complicato che Lorenzolasci ila gennaio. Di società che possono versare una cifra congrua rispetto al valore e all’ingaggio ora non ci sono, sapendo chesi può prendere gratis dall’1 luglio. Il Toronto ha offerto 11 milioni netti all’anno. Certo, a quel punto uscirà dal circuito del calcio che conta, andando a giocare in una realtà che gli serve soprattutto per fare soldi. Lo farei anche io, lo farebbe chiunque. Bene fa Lorenzo se dovesse accettare il Toronto. Ammesso che non ci siano altre realtà che possano chiedere altre prestazioni. In Italia c’è solo l’Inter che ha avanzato un’eventualità ...