Mps | Generali | Tim e Ita Le spine di Draghi Quirinale permettendo

(Di martedì 28 dicembre 2021), Mps, Tim, Ita. L’anno che verrà sarà ricco di dossier per Mario, sempre che l’ex presidente della Bce non venga eletto al. Il 2021 che si sta per chiudere lascia aperte una serie di partite industriali che abbracciano i settori vitali e strategici dell’economia italiana: credito, assicurazioni, trasporti e telecomunicazioni. E in tutti gli scacchieri c’è un legame con il palazzo. ASPETTANDO KKR Il primo dossier, forse il più caldo di tutti, è quello dell’ex Telecom, nel mirino del fondo americano Kkr dallo scorso novembre, con una manifestazione di interesse mediante la quale rilevare il 100% del gruppo a 50 centesimi ad azione (oggi in Borsa il titolo è a 44 cent). Non è ancora chiaro se arriverà l’Opa o meno, anche perché per il momento non sembra esserci aria di due diligence da parte di Kkr. I tempi, ...