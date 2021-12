Morto Mauro da Mantova, no vax 61enne reso celebre dalla ‘Zanzara’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Mantova – Morto Mauro da Mantova. E’ deceduto all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana. Si chiamava Maurizio Buratti ed era un no vax 61enne noto per le sue partecipazioni alla trasmissione radiofonica di Radio 24 ‘La Zanzara’. A tradire il carrozziere è stato quel Covid di cui aveva sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Possibile ok al vaccino Novavax entro fine anno Malaria, primo caso a Brescia dopo 30 anni Calderoli: ‘Festa della Lega’, assente a causa di encefalite per zanzara Senigallia sesto caso di meningite,la Sanità:”statistiche” Morta Franca Valeri a 100 anni, gli omaggi Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il Covid per Regione Lombardia Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 dicembre 2021)da. E’ deceduto all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana. Si chiamava Maurizio Buratti ed era un no vaxnoto per le sue partecipazioni alla trasmissione radiofonica di Radio 24 ‘La Zanzara’. A tradire il carrozziere è stato quel Covid di cui aveva sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Possibile ok al vaccino Novavax entro fine anno Malaria, primo caso a Brescia dopo 30 anni Calderoli: ‘Festa della Lega’, assente a causa di encefalite per zanzara Senigallia sesto caso di meningite,la Sanità:”statistiche” Morta Franca Valeri a 100 anni, gli omaggi Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il Covid per Regione Lombardia

Advertising

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - DavidPuente : Nessuno merita la Covid. Nessuno! #Vaccinatevi - marcuccimauriz : RT @stanzaselvaggia: La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma della b… - AzzieThreadbare : RT @stanzaselvaggia: La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma della b… -