Morto Hugo Maradona | fratello di Diego | le cause del decesso

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021)diArmando, ha appena lasciato questo mondo in seguito ad un arresto cardiaco. L’uomo, che aveva 52 anni, si è spento poco fa, alle ore 11.50. A nulla sarebbe valso l’intervento dei soccorsi: i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare il, avvenuto nell’abitazione dell’estinto (che abitava a Monte di Procida, in provincia di Napoli). Come riportato da ‘fanpage.it‘, la dipartita diarriva ad un anno o poco più dalla scomparsa diArmando, suomaggiore (che ricordiamo essere avvenuto il 25 novembre 2020, in Argentina, anche in quel caso per un arresto cardio-circolatorio). I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarlo, in quanto, ...