LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: colpo doppio per Dominik Paris! Vittoria e primato in classifica di specialità! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA Discesa 13.35 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.30 Dominik Paris si porta in testa alla classifica di Discesa con 227 punti contro i 217 di Matthias Mayer ed i 178 di Niels Hintermann. Nella classifica generale Marco Odermatt domina con 713 punti davanti a Matthias Mayer con 427 ed Aleksander Aamodt Kilde con 369. 13.25 Così gli altri azzurri: 17° Mattia Casse a 1.94, 29° Pietro Zazzi a 2.94, 34° Guglielmo Bosca a 3.14, 38° Christof Innerhofer a 3.35. 13.23 Questa la top 10 finale: ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA13.35 Grazie per averci seguito, il nostrotermina qui. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 13.30Paris si porta in testa alladicon 227 punti contro i 217 di Matthias Mayer ed i 178 di Niels Hintermann. Nellagenerale Marco Odermatt domina con 713 punti davanti a Matthias Mayer con 427 ed Aleksander Aamodt Kilde con 369. 13.25 Così gli altri azzurri: 17° Mattia Casse a 1.94, 29° Pietro Zazzi a 2.94, 34° Guglielmo Bosca a 3.14, 38° Christof Innerhofer a 3.35. 13.23 Questa la top 10 finale: ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Sci alpino, GIGANTE femminile LIENZ 2021: prima e seconda manche (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris da record, doma la Stelvio per la sesta volta ed è p… - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: alle 13... - infoitsport : LIVE – Sci alpino, discesa maschile Bormio 2021 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: splende il sole Stelvio ghiacciatissima - #alpino #Discesa #Bormio… -